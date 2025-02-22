مركز تدريب "الأمانة العامة" بـ"المستشفيات التعليمية" يحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز تدريب الأمانة العامة، برئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، على اعتماد المجلس الصحي المصري، كمركز تدريب معتمد في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تُعد ذراعًا بحثيًّا للوزارة، تعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية بفئاتها المختلفة داخل وخارج الهيئة؛ من خلال منظومة بحثية وتدريبية متكاملة، تضم نخبة من الكوادر والخبرات العلمية والتدريبية.

وأضاف عبد الغفار أن المجلس الصحي المصري يعمل على التأهيل والتدريب التخصصي، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للفرق الطبية على الممارسة الطبية والصحية الآمنة، ويختص باعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأفاد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة، يتمثل في البحث العلمي والتدريب والتعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية، بالكفاءة اللازمة.

واستكمل عبد الغفار بأنه انطلاقًا من هذا الدور المهم؛ فإن الهيئة توفر البرامج التدريبية لجميع مقدمي الرعاية الصحية، وأنشأت مركز تدريب الأمانة العامة منذ عام 2016، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل المتطورة (قاعات محاضرات- قاعات تدريب- معامل محاكاة)، بالإضافة إلى مراكز تدريب في جميع المستشفيات والمعاهد، لإقامة المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، مع تفعيل نظام Moodle LMS في التدريب.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد يأتي تحقيقًا للتكامل والتعاون في مجال التدريب بين المجلس والهيئة لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة؛ لضمان تحقيق مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة للمعايير الدولية في مجال التدريب والتعليم الطبي.

وأوضح الدكتور أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، أن المركز منذ نشأته قام بتنظيم 33 دبلومة مهنية في مختلف تخصصات الطب الدقيقة، وكان آخرها الدبلومة المهنية لأمراض السكر، والتي تم اعتمادها أيضًا من المجلس الصحي المصري.

وتابع هيبة بأن عدد المتدربين في 30 دبلومة بلغ 2,683 متدرب، كما تم عقد 8 آلاف و284 برنامجًا تدريبيًّا بمركز تدريب الهيئة ووحداتها؛ حيث بلغ عدد المتدربين 144 ألفًا و841 متدربًا، ليصل إجمالي عدد المتدربين إلى 147 ألف متدرب، وحصل المركز على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمركز تدريب معتمد للبرامج التدريبية التي تنظمها الجمعية في مجال الإنعاش القلبي الأساسي والمتقدم، وشاركت الجمعية مع الهيئة في إطلاق البرنامج الأول للرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية.

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