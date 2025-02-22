فرص عمل في السعودية برواتب تصل لـ 70 ألف ريال شهريًا.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة للأطباء والممرضين والأخصائيين من الجنسين، في تخصصات متنوعة، للعمل داخل "مجموعة الحقيل الطبي" بالمملكة العربية السعودية، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريًا.

خطوات التقديم على وظائف السعودية

دعا "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، الكوادر المصرية المؤهلة، والتي تتوافر فيها الشروط المطلوبة، إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على رقم واتساب: 01128467942، وذلك خلال خمسة أيام، بدءًا من اليوم السبت 22 فبراير 2025 وحتى يوم الأربعاء 26 فبراير 2025.

وأكد الوزير، أن هذه الفرص يتم توفيرها عبر مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير فرص عمل للشباب المصري، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الخارجي.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الوظائف توفر تأمينًا صحيًا، وسكنًا، ومواصلات، بالإضافة إلى راتب أساسي.

التخصصات المطلوبة ورواتب فرص عمل السعودية

1- أطباء جلدية (رجال ونساء) – أخصائي أول واستشاري

الراتب: من 20,000 إلى 60,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 40 سنة.

2- أطباء جراحة (رجال) – أخصائي أول واستشاري

الراتب: من 20,000 إلى 60,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 40 سنة.

3- أطباء أنف وأذن وحنجرة – أخصائي أول واستشاري

الراتب: من 25,000 إلى 50,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 40 سنة.

4- أطباء عقم والتهابات – استشاري فقط

الراتب: من 40,000 إلى 70,000 ريال سعودي ما يعادل "تسعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات"، ويكون بحسب الخبرة.

السن: من 25 إلى 40 سنة.

5- أطباء مسالك وصحة الرجال – أخصائي أول واستشاري

الراتب: من 20,000 إلى 40,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 40 سنة.

6- تمريض نساء – أخصائي تمريض (بكالوريوس)

الراتب: من 4,000 إلى 5,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 21 إلى 30 سنة.

7- طبيبات نسائية – أخصائي نسائية (تجميل نسائي)

الراتب: من 25,000 إلى 40,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 21 إلى 30 سنة.

8- أطباء أطفال – أخصائي أول واستشاري

الراتب: من 22,000 إلى 42,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 25 إلى 40 سنة.

9- أطباء طوارئ – أخصائي

الراتب: من 6,000 إلى 8,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 21 إلى 30 سنة.

10- أخصائي أشعة

الراتب: من 10,000 إلى 15,000 ريال سعودي (بحسب الخبرة).

السن: من 21 إلى 30 سنة.

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