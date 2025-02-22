رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء 2025 -تفاصيل

كتب- محمد صلاح.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحديد رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء لعام 2025.

وقالت الشركة، إنه يمكن نقل ملكية عداد الكهرباء برسوم 145 جنيهًا، وذلك بعد ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبة.

تقسيط قيمة العداد الجديد

أوضحت الشركة، أنه يمكن للمشتركين تقسيط تكلفة العداد الجديد عند التقديم، بينما يُلزم المالك القديم بسداد أي مستحقات أو متأخرات على العداد قبل نقل الملكية.

أسعار عدادات الكهرباء لعام 2025

- العداد الأحادي: 1274 جنيهًا (شاملة النقل والتخزين)، ورسوم التركيب 285 جنيهًا تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

- العداد الثلاثي: 1547 جنيهًا (شاملة النقل والتخزين)، ورسوم التركيب 285 جنيهًا تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

- عداد المحلات التجارية: 1600 جنيه.

- عداد محول: 1935 جنيهًا.

- عداد كودي إلكتروني (3 فاز): 2000 جنيه.

إجراءات استبدال العداد بآخر بقدرة أكبر

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات اللازمة لاستبدال العداد بآخر بقدرة أعلى، وتشمل:

- تقديم طلب زيادة القدرة عبر النموذج المخصص.

- إجراء معاينة فنية للأحمال والتوصيلات.

- تصفية أي مديونيات سابقة على العداد.

- سداد الرسوم المطلوبة وتكاليف المقايسة الفنية وفقًا للقدرة المطلوبة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- بيان الحساب.

- بيان بالأحمال المطلوب تغذيتها.

وأكدت الشركة أنه سيتم تركيب العداد الجديد خلال 7 أيام عمل من سداد رسوم المقايسة.

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