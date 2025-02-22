تعديل مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك

كتب - محمد نصار

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث" عن ترتيبات خاصة لضمان سهولة تنقل الجماهير قبل وبعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف على خط الكيت كات - عدلي منصور لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من المشجعين.

في المقابل، سيكون زمن التقاطر 9 دقائق للقطارات القادمة من محطتي جامعة القاهرة ومحور روض الفرج باتجاه محطة الكيت كات.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري.

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