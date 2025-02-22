برلماني: تصريحات ترامب تعكس نجاح مصر في إدارة الملف الفلسطيني بحكمة

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم فرض رؤيته على قطاع غزة تمثل اعترافًا واضحًا بنجاح مصر في إدارة الملف الفلسطيني بفعالية، خاصة فيما يتعلق بغزة.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر تأثيرًا في هذا الملف، وهو ما يظهر جليًا في تحركاتها المستمرة لضمان التهدئة والاستقرار في القطاع، إلى جانب دورها الفاعل في الوساطة بين مختلف الأطراف.

وأضاف "محسب"، في بيان السبت، أن حديث ترامب عن امتلاك الولايات المتحدة لغزة وتطويرها وفق رؤيته يتناقض مع تصريحاته بشأن عدم فرض حلول بالقوة، مما يعكس وجود قوى إقليمية مؤثرة، وفي مقدمتها مصر، تضع الأسس الحقيقية للحل وتدافع عن الحقوق الفلسطينية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية لا تراعي المصالح الفلسطينية.

وأشار النائب إلى أن مصر لم تعتمد على أسلوب الفرض أو الإملاءات في تعاملها مع القضية الفلسطينية، بل وظفت أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها المتينة مع مختلف الأطراف، مما جعلها الوسيط الأكثر قبولًا وقدرةً على تحقيق نتائج ملموسة.

وأكد أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، حيث تواصل القيادة السياسية دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه من أي محاولات لفرض حلول تتجاهل الواقع السياسي والأمني في المنطقة.

وشدد "محسب"، على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في وقف إطلاق النار عدة مرات، وأدارت التصعيد بحكمة، مما جعلها عنصرًا أساسيًا في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بغزة.

وأوضح أن رفض مصر والأردن للخطة الأمريكية بشأن غزة كان موقفًا طبيعيًا يعكس الرؤية المصرية القائمة على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وليس مجرد إجراءات جزئية.

واختتم النائب بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لضمان حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس مكانة مصر كعنصر رئيسي في معادلة الحل، وأن أي رؤية مستقبلية لن تُفرض دون مراعاة المصالح الفلسطينية والإقليمية، حيث يبقى استقرار المنطقة مرهونًا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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