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الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

10:47 ص السبت 22 فبراير 2025
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس شتوي بامتياز، حيث تسود أجواء باردة على الأنحاء كافة، وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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