صاحبة مبادرة "معلش" تكشف عن خطتها في رمضان

كتب- عمرو صالح:

كشفت إيناس أحمد صاحبة مبادرة "معلش" للتدريب على الريادة الاجتماعية للعرب بالمملكة المتحدة عن خطة المبادرة في شهر رمضان الكريم.

وقال إيناس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حالة جديدة" الذي تقدمه الإعلامية "هند جاد" عبر راديو 9090 نعمل خلال الفترة الحالية على تجهيز حفل إفطار جماعي للعرب في إنجلترا يوم 23 مارس 2025 والذي يوافق 23 رمضان وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للمبادرة لتوسيع خطوط التواصل والتعارف بين العرب وبعضهم البعض في المجتمع الأوروبي وخلق أجواء عربية يستطع من خلالها العرب المغتربين تخفيف آلام الغربة عن بعضهم البعض.

وأشارت إلى أن المبادرة ستطلق اليوم السبت، بإيفت جماعي لكافة العرب بإنجلترا للتعرف على الأغاني التي يحبها الجمهور العربي وتشغيلها عبر سماعات الصوت وإحياء أجواء إحتفالية عربية بين أبناء جاليات مختلف الدول.

و أطلقت دينا محمد وإيناس أحمد، من أفراد الجالية المصرية المقيمين بإنجلترا مبادرة "معلش" للتدريب على الريادة الاجتماعية للعرب بالمملكة المتحدة.

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