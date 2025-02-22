نشرة منتصف الليل| شقيقة آية عادل المتوفاة بالأردن تكشف تفاصيل الواقعة.. والجيزة تعلن قطع المياه 12 س

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثان معارض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة برج العرب على مساحة 1000 متر مربع، وبنسب خصم تتراوح من 10 إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول خطته لغزة،

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه بعدد من مناطق المحافظة لمدة 12 ساعة نتيجة إيقاف تشغيل محطة مياه منشأة القناطر بشكل مؤقت، وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية والطلمبات المرشحة، إضافةً إلى تركيب 3 طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025، موضحًا أن التكلفة تختلف حسب نوع البرنامج الفندقي والخدمات المقدمة للحجاج.

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، جولة سياحية للكوادر الإفريقية المشاركة في النسخة الرابعة للدورة التدريبية حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والطوارئ"، والتي شارك فيها 26 متدربا من 22 دولة أفريقية.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إجراءه زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، والمشاركة في اجتماع غير رسمي بالرياض حول القضية الفلسطينية بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت والأردن، وولي عهد البحرين.

أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن وزير التموين شريف فاروق يضع على رأس أولوياته توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين; خاصة في محافظات الصعيد.

كشفت أسماء عادل، شقيقة آية عادل المصرية التي توفيت مؤخرًا بعد سقوطها من شرفة منزلها في العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل جديدة حول الواقعة.