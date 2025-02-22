فوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، بمنصب رئيس النادي بالتزكية.

كما أعلنت اللجنة فوز كل من: المستشارين شادي خليفة (مستشار - 1055 صوتا) ، ومحمود محمد ميرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض - 904 أصوات) بالمقعدين المخصصين المستشارين بمجلس الإدارة.

كما فاز في العملية الانتخابية المقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة كل من: محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة أ - 892 صوتا ) و محمد صلاح لطفي عطيه (قاض - 677 صوتا).. وفاز بالمقعدين المخصصين للنيابة العامة كلا من: محمد يحيى محمد أبو الدهب (رئيس نيابة - 353 صوتا) ورامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس نيابة - 983 صوتا)

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