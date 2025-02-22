الكثيرون يعانون من أزمات نفسية.. صاحبة مبادرة "معلش" بإنجلترا تكشف سبب إطلاقها

كتب- عمرو صالح:

كشفت دينا محمد صاحبة مبادرة "معلش" للتدريب على الريادة الاجتماعية للعرب بالمملكة المتحدة عن الهدف من اطلاق المبادرة ودوافع فكرتها.

وقالت "دينا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حالة جديدة" الذي تقدمه الإعلامية "هند جاد" عبر راديو 9090 إن العرب المغتربين بالدول الأوروبية يواجهون الكثير من التحديات خلال الفترات الأولى من سفرهم وتركهم لموطنهم المعتاد على عادات وتقاليد تختلف تماما عن المجتمع الغربي مشيرا إلى أن هناك الكثيرون يعانون من أزمات نفسية نتيجة الوحدة وصعوبة التأقلم مع النمط الأوروبي فمثلا "أحنا متعودين في مصر على الأجواء المشمسة طوال النهار..لكن في إنجلترا أجواء شتوية وغياب للشمس وأمطار طوال فترات النهار".

وتابعت: "بالإضافة إلى التعاملات اليومية التي يقضيها المغترب طوال اليوم بداية من تحضيره وجبات الطعام والتأقلم مع الوضع المعيشي الجديد".

وأوضحت دينا محمد، أن الهدف من المبادرة تجميع رابطة عربية في إيفنتات ولقاءات مستمرة بهدف خلق أجواء عربية سعيدة يتحاكى بعضهم البعض وتكوين علاقات مجتمعية من شأنها أن تهون آلام الغربة عليهم جميعا.

وأشارت دينا إلى أن المبادرة لقت ترحيب كبير من الجاليات العربية بالمملكة المتحدة فور إطلاقها وحازت بدعم من معظم السفارات العربية موضحا أنه سيتم عقد إيفنت كل شهر يجمع مابين العرب المغتربين وبعضهم البعض.

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