اليوم.. وزير الزراعة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بنادي الزراعيين

كتب- عمرو صالح:

يفتتح الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان"، بنادي الزراعيين بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان وطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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