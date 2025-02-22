بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه.. ما هي مبادرة الرواد الرقميين؟

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت صفحة مجلس الوزراء إنفوجرافيك، يكشف تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين، التي تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة.

تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين

ووفقا لمجلس الوزراء، فإن تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين، كما يلي:

الفئات المستهدفة: الشباب من 15 إلى 32 عامًا.

أنواع البرامج التدريبية:

دبلوم مكثف "متخصص" لمدة 4 إلى 9 أشهر.

ماجستير مهني أو علمي تصل مدته إلى سنتين.

ويكون موعد انطلاق مبادرة الرواد الرقميين نهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث تستهدف تأهيل 12 ألف شاب سنويًا من خلال منح كاملة تتراوح تكلفتها بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

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