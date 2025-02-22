إعلان

بتكلفة تصل لـ3 مليارات جنيه.. ما هي مبادرة الرواد الرقميين؟

08:00 ص السبت 22 فبراير 2025

مبادرة الرواد الرقميين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت صفحة مجلس الوزراء إنفوجرافيك، يكشف تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين، التي تهدف إلى تأهيل الشباب في مجالات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة.

تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين

ووفقا لمجلس الوزراء، فإن تفاصيل مبادرة الرواد الرقميين، كما يلي:

الفئات المستهدفة: الشباب من 15 إلى 32 عامًا.

أنواع البرامج التدريبية:

دبلوم مكثف "متخصص" لمدة 4 إلى 9 أشهر.

ماجستير مهني أو علمي تصل مدته إلى سنتين.

ويكون موعد انطلاق مبادرة الرواد الرقميين نهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث تستهدف تأهيل 12 ألف شاب سنويًا من خلال منح كاملة تتراوح تكلفتها بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

مبادرة الرواد الرقميين

اقرأ أيضًا:

زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟

استعدادًا لشهر رمضان .. "الأوقاف": افتتاح 115 مسجدًا 19 محافظة اليوم- (صور)

العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص

برودة شديدة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة الرواد الرقميين مجلس الوزراء تأهيل الشباب في مجالات الاتصالات أهيل الشباب في تكنولوجيا المعلومات تأهيل الشباب في تالذكاء الاصطناعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة: زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34

إعلان

إعلان

برودة شديدة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة
كواليس اجتماع غير رسمي لقادة مصر والأردن والخليج لبحث أزمة غزة بالرياض