جوزها كان بيخونها.. شقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن تكشف تفاصيل الواقعة

كتب- حسن مرسي:

كشفت أسماء عادل، شقيقة آية عادل المصرية التي توفيت مؤخرًا بعد سقوطها من شرفة منزلها في العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قالت أسماء إن شقيقتها كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها بسبب تعدد علاقاته خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أنه كان بيخونها ويضربها بعصا حديدية عندما تعترض على سلوكه.

وأضافت أسماء، أن آية التي وصفتها بأنها متدينة وملتزمة وكانت تتحمل المر عشان ولادها التلاتة، ومع تفاقم الأوضاع، طلبت آية الانفصال عن زوجها وعادت إلى مصر لتعيش مع والدتها.

وكشفت أسماء أن شقيقتها كانت اشترت شقة في الإسكندرية وكانت تنتظر انتهاء تشطيبها لتبدأ حياة جديدة بعيدًا عن زوجها.

وأوضحت أن آية كانت تعمل في الأردن، وعادت مؤخرًا لتأخذ بعض متعلقاتها الشخصية قبل الانفصال الرسمي.

وأشارت إلى أن الطب الشرعي الأردني أثبت تعرض آية للضرب العنيف قبل سقوطها من الشرفة، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث مع شقيقتها قبل سقوطها مباشرة، وكانت آية تضحك وتقوم بإعداد الطعام في المطبخ.

وقالت: "الجيران سمعوا صوت صفارة حلة الضغط الخاصة بها قبل وفاتها"، مما يدل على أنها كانت تقوم بأنشطة طبيعية قبل الحادث، متسائلة: "واحدة بتعمل أكل هتروح تنتحر؟!".