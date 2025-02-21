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عمرو أديب: ترامب لا يتراجع إلا أمام المواقف الموحدة

11:12 م الجمعة 21 فبراير 2025

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ترامب لا يتراجع إلا أمام المواقف الموحدة،

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أكد أديب، أن "هذا يوم الوحدة العربية أمام ترامب"، وأنه "محدش باع أو عمل حاجة ضد إرادة شعبه".
واستشهد بموقف ترامب من أوكرانيا، قائلاً: "ترامب باع أوكرانيا في 24 ساعة وحول روسيا من عدو إلى شريك".

وحذر أديب من أن مخطط التهجير لم يتوقف، قائلاً: "لا تتخيل أن مخطط التهجير قد توقف".

وأوضح أن الإسرائيليين لا يكلون ولا يملون، وسيبحثون عن طرق أخرى لتنفيذ مخططاتهم، مضيفًا: "بعد فترة هيتقال للفلسطيني تاخد كام وتسافر بأسرتك أي دولة".

وأكد أن البحث جارٍ عن دولة تستقبل آلاف الفلسطينيين من خلال عروض لا أخلاقية.

واختتم أديب بأن "كلنا الشعب الفلسطيني، ولا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئًا"، مشددًا على أهمية الوحدة العربية في مواجهة أي مخططات تهدد القضية الفلسطينية.

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عمرو أديب دونالد ترامب مقترح ترامب لتهجير غزة
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