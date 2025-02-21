على مساحة 1000 متر.. افتتاح ثاني معارض "أهلا رمضان" في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثان معارض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة برج العرب على مساحة 1000 متر مربع، وبنسب خصم تتراوح من 10 إلى 30%، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، من أجل توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.

وأوضح خالد، أن تلك المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، فضلًا عن توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر وأمان لسهولة الوصول للأماكن النائية.