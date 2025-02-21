"متحدث التموين": أولوياتنا توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين

(أ ش أ):

أكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن وزير التموين شريف فاروق يضع على رأس أولوياته توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين; خاصة في محافظات الصعيد.

وأوضح متحدث التموين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق سيزور محافظة قنا، غدا السبت; للقيام بجولة تفقدية بعدد من القطاعات التابعة لوزارة التموين بالمحافظة منها مصنع قوص للسكر.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التموين مع محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، وعدد من قيادات المحافظة لبحث أهم السبل التي تقدمها الوزارة لتسهيل الخدمات على المواطنين.

وقال المتحدث إن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير، حيث يطلع الوزير على إمكانيات الوزارة بمحافظات الصعيد للعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزير يولي اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد; لاسيما التي تتواجد بها مصانع السكر التي تلعب دورا حيويا في السلع الاستراتيجية.