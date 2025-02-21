افتتاح الجناح المصري في "معرض المجر الدولي للسفر 2025"

( أ ش أ):

افتتح الدكتور أحمد فهمي، سفير مصر لدى المجر، الجناح المصري في "معرض المجر الدولي للسفر 2025 "، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات السياحية في المجر، ويشهد مشاركة واسعة من كبرى الهيئات والشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر.

وتشارك في الجناح المصري لهذا العام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب عدد من العارضين المصريين، الذين يعرضون أحدث المنتجات والخدمات السياحية المصرية، بهدف الترويج للمقاصد السياحية في مصر وتعزيز التعاون مع الجانب المجري في قطاع السياحة.

وفي ذلك الإطار، حظي الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين، سواء من الجمهور العام أو ممثلي شركات السياحة ووكلاء السفر المجريين، الذين أبدوا اهتمامًا متزايدًا بالوجهات السياحية المصرية، خاصة مع تزايد اهتمام السوق المجري بالسياحة إلى مصر.

ويعد معرض المجر الدولي للسفر من الفعاليات البارزة في صناعة السياحة بالمجر، حيث يستقطب سنويًا آلاف الزوار، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة مع توقعات بوصول عدد الحضور إلى حوالي 35 ألف زائر خلال فترة انعقاده الممتدة لأربعة أيام.