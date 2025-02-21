انقطاع مياه الشرب في الجيزة لمدة 12 ساعة- ما الأماكن المتأثرة؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه بعدد من مناطق المحافظة لمدة 12 ساعة نتيجة إيقاف تشغيل محطة مياه منشأة القناطر بشكل مؤقت، وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية والطلمبات المرشحة، إضافةً إلى تركيب 3 طلمبات مياه مرشحة على خط الطرد الرئيسي.

مدة قطع المياه والمناطق المتأثرة

أوضحت "الجيزة"، بحسب بيانها، أن تنفيذ هذه الأعمال يستلزم إيقاف تشغيل المحطة لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة التاسعة صباح يوم السبت 22 فبراير 2025.

ومن المقرر أن تتأثر بانقطاع المياه مناطق منشأة القناطر وقرية الأخصاص.

توجيهات المحافظ بشأن سرعة تنفيذ الأعمال لعودة ضخ المياه

في هذا السياق، شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المقررة، لسرعة إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بمتابعة سير العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد.

إجراءات بديلة لضمان توفير المياه

أكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية، والتي ستجوب المناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع.

كما خصصت الشركة الخط الساخن 125 لاستقبال طلبات توفير المياه في الحالات الطارئة.

مناشدة المواطنين والمؤسسات بتدبير احتياجاتهم

دعت المحافظة المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، إلى تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا لتجنب أي تأثيرات سلبية على أنشطتهم اليومية خلال فترة توقف ضخ المياه.

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