الاقتصادية والخمس نجوم.. تعرف على أسعار عمرة الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025، موضحًا أن التكلفة تختلف حسب نوع البرنامج الفندقي والخدمات المقدمة للحجاج.

أسعار البرامج الاقتصادية

أوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن تكلفة برامج العمرة الاقتصادية للعشر الأواخر تبدأ من 70 ألف جنيه للإقامة في المدينة المنورة، بينما تصل إلى 100 ألف جنيه عند الإقامة في مكة المكرمة.

أسعار برامج الخمس نجوم

أما بالنسبة لبرامج العمرة الخمس نجوم، فأشار إلى أن الأسعار تبدأ من 110 آلاف جنيه للإقامة في مكة، و75 ألف جنيه للإقامة في المدينة، فيما قد تصل التكلفة إلى 200 ألف جنيه وفقًا لمستوى الخدمات الفندقية المقدمة.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

لإتمام إجراءات حجز رحلة العمرة، أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن المسافرين بحاجة إلى تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية صادرة من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة وأصل إيصال السداد للكبار.

إجراءات استخراج جواز السفر

كما أشار إلى توفير الأوراق للراغبين في استخراج جواز سفر جديد، وتشمل:

مستند حالة التجنيد للذكور، سواء شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

بطاقة الرقم القومي وصور ملونة حديثة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

تسليم جميع المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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