مصطفى بكري يعلق على تصريحات ترامب: تراجع واضح

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، قائلا: "ترامب يتراجع".

خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح بكري أن ترامب أعلن أن خطته لإعادة إعمار غزة تعتبر ناجحة، ولكنه لن يفرضها، مكتفيًا بتقديم بعض التوصيات.

أكد بكري، أن هناك ما يُعرف بأمن قومي عربي وحقوق شعب، مشددًا على أن تناول القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون مثل التعامل مع منتج سياحي مملوك لدولة أخرى، مؤكدًا: "الفلسطينيون لا يتخلون عن أرضهم إلا جثثًا".

استدرك بكري قائلاً إن درس غزة يجب أن يُعتبر عبرة للجميع، حيث يواجه سكان القطاع ظروفًا إنسانية صعبة، لكنهم صامدون ومتمسكون بأرضهم.

وأكد مقدم "حقائق وأسرار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن رفض التهجير القسري للفلسطينيين ودعا إلى عدم تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن اتصالاته الدولية والإقليمية كانت محفزًا مهمًا لتوحيد الموقف العربي.

ودعا بكري إلى ضرورة تجاوز الخلافات والتكاتف من أجل دعم غزة، مما يعكس أهمية الوحدة العربية في مواجهة التحديات الراهنة.