حدث في 8ساعات| زيادة جديدة في الإيجارات القديمة خلال أيام.. وغدًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة السعودية الرياض عائدًا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

بعد موافقة "قوى النواب".. ننشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقبلة، المقررة يوم الأحد، قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه نهائيًا.

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الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: غدًا طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، نهارا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا في الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

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موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة الإجازات الرسمية في 2025، حيث يرغب البعض في التخطيط لها، سواء بالسفر أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.

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السيسي يغادر السعودية بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول فلسطين

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمة السعودية الرياض عائدًا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.

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وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بالساحل الشمالي و"الفشن الجديدة"

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.

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وزير الزراعة: تواصل دائم مع المزارعين والمربين بالمحافظات

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تقدم سبل الدعم للمزارعين، مشيرا إلى أنه وقيادات الوزارة يحرصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة المزارعين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، والاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على حلها فورا.

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خلال أيام.. زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية

تشهد عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية زيادة جديدة بنسبة 15% في مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أصدره مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

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تخفيضات تصل لـ 30%.. مواعيد وأماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة 2025

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية جميع قطاعات المحافظة، بما يشمل الأحياء والمراكز والقرى والمدن العمرانية الجديدة.

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"الصحة" تنظم ماراثون رياضي بالعاصمة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة – صور

نظمت وزراة الصحة والسكان، ماراثون رياضي، صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع اليوم العالمي للأمراض النادرة، أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف رفع الوعي المجتمعي، وتكاتف الجهود لإحداث تغيير إيجابي، وخلق مستقبل أكثر إشراقا لكافة المصابين بهذه الأمراض، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

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وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء اليوم مع وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلى؛ لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الـ 21 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" للملكة الهاشمية الأردنية.

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الحكومة تقر إجراءات جديدة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. للتفاصيل اضغط هنا

متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط الرئيس السيسي في إسبانيا

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فيديو جديد يتضمن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى إسبانيا.

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وظائف جديدة.. أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بالمحافظات - التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل عن توفير 3862 فرصة عمل في 59 شركة خاصة، موزعة على 10 محافظات.

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