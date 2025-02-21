أستاذ علوم سياسية: الإدارة الأمريكية تمارس المراوغة وأهل غزة اختاروا الصمود

كتب- حسن مرسي:

وصف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، مواقف الإدارة الأمريكية بأنها مجرد "مراوغات" تهدف إلى تمويه أهدافها الحقيقية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 15 شهرًا تجاوز الأهداف المعلنة، مثل استهداف حركة حماس أو استعادة المحتجزين، ليتحول إلى عملية تدمير منهجية تهدف إلى تحويل القطاع إلى أرض مهجورة غير صالحة للحياة.

وأشار إلى أن الحديث عن التهجير القسري لسكان غزة كان حاضرًا في بعض المراحل، مؤكدًا أن ذلك يكشف عن نية مبيتة وراء استمرار العمليات العسكرية.

وأكد أن مصر وضعت حدودًا واضحة "خطوطًا حمراء" منذ بداية الأزمة، وهو ما تجلى في دعمها لعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، في مشهد وصفه بالتاريخي يعكس إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم حتى وإن تحولت إلى ركام، مضيفًا أن هذا الصمود يعكس رفضًا شعبيًا عميقًا لأي محاولات لاقتلاعهم من وطنهم.

وأكد سلامة على الدور المصري في تعزيز الموقف العربي الموحد ضد هذه المخططات، مستشهدًا باللقاء التشاوري الذي استضافته الرياض كدليل على وجود توافق عربي لصياغة رؤية بديلة.

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى مواجهة الخطط الأمريكية التي يرى أنها تسعى إلى تفريغ غزة من سكانها لتسهيل التمدد الاستيطاني الإسرائيلي.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، بالتأكيد على أن مصر لم تكتفِ بالرفض النظري، بل تقود تحركًا عمليًا يدعم إرادة الفلسطينيين ويحبط أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في القطاع.

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