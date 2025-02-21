المفتي: العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام تكاملية أكثر من مجرد طاعة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام تقوم على التكامل والتعاون والتعاضد، حيث ينظم الدين طبيعة هذه العلاقة لتحقيق التوازن بين شؤون الدين والدنيا.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "طبيعة هذه العلاقة متكاملة، تؤكد أن الدين ليس بمعزل عن واقع الحياة أو عن شؤون الدنيا، بدليل أن هذا الدين ينظم أطر وشكل طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية".

وتابع: "ذلك لأن الحكم في الإسلام يُنظر إليه من خلال هذا الحاكم على أنه الشخص الذي يسوس أمور الدين وأمور الدنيا، فهي رئاسة عامة، القصد منها العمل على الموازنة بين هذين الجانبين، بين ما يتعلق بأمور الله تعالى وحقوقه، وبين ما يتعلق بشؤون الدنيا. وبالتالي، يمكن إدراك عمق هذه العلاقة من خلال طبيعة أصحاب النبي ﷺ، إذ كان الواحد منهم إذا أُسند إليه الأمر أو وُكل إليه هذا الجانب، كان حريصًا على أن يجمع بين الجانبين معًا، ولعلنا نذكر مقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده، لو عثرت دابة في بغداد، لخشيت أن أسأل عنها: لماذا لم تمهد لها الطريق؟".

وأَضاف: "عند الحديث عن هذه الأبعاد، لا بد أن يستقر في الذهن أن العلاقة التي تربط بين الطرفين، أعني الحاكم والمحكوم، هي علاقة تكامل وتعاون وتعاضد وأداء للأدوار، ولذا قال النبي ﷺ: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"، مما يدل على أن هذه القضية تتعلق بالتكليف، وهي أمانة ومسؤولية، وفي المقابل، لا بد أن تكون الرعية على قدر المسؤولية، من خلال الالتزام بالحقوق والوفاء بالواجبات والموازنة بين أمور الدين وأمور الدنيا، لأن الاقتصار على الجانب الديني فقط دون الجانب الدنيوي يؤدي إلى نوع من الترهل، والعزلة، وعدم القيام بعمارة الأرض، والبعد عن الواقعية، وعدم الوفاء بمتطلبات الخلافة أو الإيمان".

واستكمل: "وفي المقابل، الجنوح إلى الدنيا فقط أو التركيز على الجانب المادي وحده يؤدي إلى موت الروح وفساد القلب، مما قد يؤدي إلى ظهور سلوكيات وأفعال غير متوافقة مع الدين، وحصر الدين في العبادات داخل المساجد فقط هو تصور بعيد عن الواقع، لأن الدين هو الميزان، والضابط، والبوصلة التي تقود الإنسان إلى التوازن والاعتدال، ليحقق الخير للفرد والمجتمع في صورة متناسقة متكاملة، تحقق رضوان الله تعالى، وفي الوقت ذاته لا تعطل المسيرة الإنسانية التي خلق الله الناس لها".