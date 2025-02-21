هل يلغي الله النار في الأخرة؟.. الشيخ علي جمعة يوضح

كتب- حسن مرسي:

رد مفتي مصر السابق، الشيخ علي جمعة، خلال حواره عبر فضائية "العربية"، على تساؤل حول إمكانية إلغاء الله للنار في الآخرة، مؤكدًا أن هناك أدلة شرعية ودوافع تثبت ذلك.

وأوضح "جمعة"، أن هذا الرأي ليس جديدًا، بل هو رأي أهل السنة والجماعة عبر العصور، مستندًا إلى تفسيرات شرعية وأقوال علماء كبار مثل ابن القيم وابن تيمية.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، لكنه قد يخفف وعيده، موضحًا أن قضية النار قد تفنى أو تُلغى أو يتصرف الله فيها كما يشاء بتجلي رحمته.

وأضاف: "وعيد الله قد يتخلف"، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست مبتدعة، بل هي جزء من مذهب أهل السنة والجماعة.

كما تطرق جمعة إلى الثقافة السائدة بين المسلمين بعد تولي العثمانيين شؤونهم، مشيرًا إلى أن هناك مفاهيم شائعة لا تعكس بالضرورة الحقيقة الدينية الموثقة.

وضرب مثالًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"، موضحًا أن الناس ركزوا على الجزء الثاني من الحديث، وهو "حفرة من حفر النار"، متجاهلين صدر الحديث.

وأكد أن هذه الثقافة السائدة أدت إلى انتشار مفاهيم مثل عذاب القبر وسؤال القبر، بينما تم إهمال الجزء الإيجابي من الحديث المتفق على صحته.