موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة الإجازات الرسمية في 2025، حيث يرغب البعض في التخطيط لها، سواء بالسفر أو قضاء وقت ممتع مع العائلة.

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد الإجازة الرسمية المقبلة وقائمة الإجازات الرسمية في 2025، كما يلي:

موعد الإجازة الرسمية المقبلة 2025

يكون موعد الإجازة الرسمية المقبلة 2025، يوم الأحد 30 مارس 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتتضمن خريطة الإجازات الرسمية لعام 2025 نحو 21 يوم عطلة، موزعة على مدار العام بين المناسبات الوطنية والدينية، وجاءت قائمة الإجازات المتبقية في 2025، وفق موقع رئاسة الجمهورية، كالتالي:

الأحد 30 مارس - الثلاثاء 01 أبريل

عيد الفطر المبارك

الإثنين 21 أبريل

عيد شم النسيم

الجمعة 25 أبريل

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الخميس 01 مايو

عيد العمال

الخميس 05 يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك

الجمعة 06 يونيو - الإثنين 09 يونيو

عيد الأضحى المبارك

الخميس 26 يونيو

رأس السنة الهجرية

الإثنين 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو

ثورة 23 يوليو 1952

الخميس 04 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

الإثنين 06 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

موعد شهر رمضان 2025

يذكر أنه بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الكريم 2025، بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مولد هلال شهر رمضان يحدث مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 (يوم الرؤية).

وقال المعهد، إن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 1/3/2024.

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