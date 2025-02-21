السيسي يغادر السعودية بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول فلسطين

السيسي يغادر السعودية بعد مشاركته في اجتماع غير رس

كتب- محمد أبو بكر:

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمة السعودية الرياض عائدًا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن ذلك جاء بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين والأردن.

وكان السفير محمد الشناوي، نشر فيديو جديد يتضمن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى إسبانيا.

وتضمن الفيديو كلمة الرئيس السيسي، التي أعرب فيها عن شكره وعرفانه للجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وتأكيده على الرغبة المشتركة بإعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

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