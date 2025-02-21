الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدًا السبت

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 22 فبراير 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إن حالة الطقس غدًا السبت تشهد استمرار الموجة الباردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدًا السبت يشهد اضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة".

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