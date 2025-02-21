خلال أيام.. زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية

كتب- محمد أبو بكر:

تشهد عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية زيادة جديدة بنسبة 15% في مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أصدره مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

آلية تطبيق الزيادة السنوية

تم البدء في تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس 2023، وتمت الزيادة الثانية في مارس 2024، ومن المقرر أن تُطبق الزيادة الثالثة في مارس 2025 بنفس النسبة، وذلك ضمن الخطة المحددة لرفع الإيجارات تدريجيًا على مدار 5 سنوات.

الفئات المستهدفة بالزيادة في 2025

يستهدف القانون الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وتشمل:

- الوحدات التجارية

- المكاتب الإدارية

- العيادات والمراكز الطبية

- المقار التعليمية والتدريبية

- لا تسري هذه الزيادة على الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، حيث يستثنيها القانون من أي تعديل في القيمة الإيجارية.

موعد انتهاء عقود الإيجار والإخلاء

وفقًا لنص القانون، فإن عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، أي في 7 مارس 2027، وعليه سيكون المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق مع المؤجر على تمديد العقد بشروط جديدة.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار

في حالة عدم التزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المهلة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء، ويمكن للطرفين التفاوض والاتفاق على تمديد العقد وفقًا لشروط جديدة قبل انتهاء المدة المحددة.

ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022

- زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى لمدة 5 سنوات، تبدأ من مارس 2022.

- انتهاء العقود في 7 مارس 2027، وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في 8 مارس 2027.

- إجراءات الإخلاء القانونية متاحة للمؤجر في حال عدم التزام المستأجر بالمغادرة بعد انتهاء العقد.

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