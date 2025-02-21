وزير الزراعة: تواصل دائم مع المزارعين والمربين بالمحافظات

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تقدم سبل الدعم للمزارعين، مشيرا إلى أنه وقيادات الوزارة يحرصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة المزارعين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، والاستماع إلى مشاكلهم، والعمل على حلها فورا.

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة عقب أدائه صلاة الجمعة اليوم، وافتتاحه مسجد الوهاب الرزاق بقرية الشجاعة في محافظة البحيرة، والتي تعد إحدى قرى مشروعات استصلاح الأراضي ومراقبات شباب الخريجين، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال فاروق إن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين وزراة الزراعة ومجلسي النواب والشيوخ، في الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.. لافتا إلى أن نواب المجلسين، يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بما فيهم المزارعون، ويقفون على المشاكل التي تواجههم.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بوزارة الزراعة وقطاعاتها ومديرياتها المحافظات، يقومون بالمرور والمتابعة الميدانية الدائمة والمستمرة، والنزول إلى الفلاحين بالحقول والمزارع، ومتابعة الزراعات، وتقديم الدعم الفني لهم، وتذليل العقبات أمامهم في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار الوزير إلى أن مكتبه مفتوح دائما لاستقبال المزارعين، والاستماع إلى مشاكلهم وشكواهم، وحلها على الفور، وذلك نظرا للدور الهام للمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

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