تخفيضات تصل لـ 30%.. مواعيد وأماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة 2025

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية جميع قطاعات المحافظة، بما يشمل الأحياء والمراكز والقرى والمدن العمرانية الجديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان،

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، إلى افتتاح 28 معرضًا على مساحة 17,825 مترًا مربعًا، تضم 554 باكية، بمشاركة 432 عارضًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسعار، وتحقيق استقرار الأسواق، وتوفير السلع بجودة مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

تخفيضات تصل إلى 30% طوال الشهر

أكد المحافظ، أن المعارض توفر السلع بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 30%، وتستمر طوال شهر رمضان، حيث تعمل يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.

أماكن معارض أهلًا رمضان في الجيزة

في قطاع الأحياء، تم إقامة 13 معرضًا على مساحة إجمالية 11,650 مترًا مربعًا، تضم 329 باكية وعارضًا، في المواقع التالية:

جنوب الجيزة: السوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، ميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، أرض أبو عبيدة بالمنيب.

حي العجوزة: ميدان الكيت كات.

حي الدقي: شارع السودان بمدخل الكوبري الخشبي.

حي الهرم: شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد، وتقاطُع شارع المريوطية مع الهرم.

حي الوراق: شارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

حي العمرانية: شارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية.

حي بولاق الدكرور: أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل.

حي الطالبية: شارع حسن محمد.

حي إمبابة: شارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

حي المنيرة الغربية: طريق البراجيل – مساكن البراجيل.

المعارض في المراكز والقرى

تم إقامة 11 معرضًا بمساحة إجمالية 3,775 مترًا مربعًا، تضم 109 باكية و98 عارضًا، في المواقع التالية:

منشأة القناطر: بجوار بنك مصر.

البدرشين: شارع عمرو بن العاص بجوار البنك.

أوسيم: بجوار ميدان المطحن.

الحوامدية: طريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.

العياط: شارع شكري القوتلي.

أبو النمرس: قرية الحرانية – مدخل البلد الرئيسي.

أطفيح: طريق 21 بجوار البنك الزراعي.

الصف: طريق 21 بجوار بنك مصر.

كرداسة: شارع البنك بجوار مبنى مجلس المدينة.

الواحات البحرية: الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية، والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

المعارض في المدن العمرانية الجديدة

تم إقامة 4 معارض في المدن الجديدة، على النحو التالي:

مدينة 6 أكتوبر: الحي 11 أمام سنتر الوجيه (مساحة 600 م² – 32 باكية)، والحي السادس أمام

السنترال (مساحة 600 م² – 32 باكية).

مدينة أكتوبر الجديدة: أمام قسم زهراء أكتوبر (مساحة 600 م² – 22 باكية).

حدائق أكتوبر: بجوار جهاز المدينة (مساحة 600 م² – 30 باكية).

أكد المحافظ أن المعارض توفر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، ومستلزمات شهر رمضان.

كما أشار إلى وجود متابعة دورية من رؤساء الأحياء والمراكز، ومديرية التموين، لضمان استمرارية توفر السلع بالكميات الكافية، وبأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطنين طوال الشهر المبارك.

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استعدادًا لشهر رمضان .. "الأوقاف": افتتاح 115 مسجدًا 19 محافظة اليوم- (صور)