بيان لغرفة السياحة بشأن مواعيد تأشيرات العمرة والدخول والخروج من السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، المحددات الزمنية لتأشيرات العمرة 1446هـ-2025، وفق ما ورد إليها من وزارة الحج السعودية.

محددات تأشيرة العمرة

وجاءت محددات تأشيرة العمرة، بحسب خطاب للغرفة، حصل "مصراوي" على نسخة منه، كما يلي:

- إصدار تأشيرات العمرة بدءًا من 14 ذو الحجة في العام السابق لأداء العمرة".

- آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة بتاريخ 1 شوال من كل عام.

- بداية دخول المعتمرين بتاريخ 1 محرم من كل عام.

- آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة بتاريخ 15 شوال من كل عام.

- انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة 1 ذو القعدة من كل عام.

وكان مصدر بغرفة شركات السياحة، كشف عن تعديلات جديدة أجرتها وزارة الحج والعمرة السعودية على ضوابط تأشيرة العمرة، بهدف التسهيل على الزائرين، في ظل الإقبال الكبير على أداء المناسك خلال هذه الفترة.

تعديل مدة تأشيرة العمرة والزيارة.. مصدر يكشف التفاصيل

وكان محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، كشف أن آخر رحلة للعمرة حتى هذه اللحظة ستكون خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

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