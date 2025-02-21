الحكومة تقر إجراءات جديدة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما حضر الاجتماع اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالإضافة إلى قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين، بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والإجراءات المتبعة لإزالتها، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع المحافظات.

التعامل الحازم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

وتم الاتفاق على مراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والتعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التعامل الحازم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد الحضور أهمية هذا الملف في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

ربط جميع المتغيرات المكانية في المدن الجديدة

كما تم الاتفاق على ربط جميع المتغيرات المكانية في المدن الجديدة بالمنظومة المعتمدة لدى المحافظات، لضمان سرعة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي تعديات، وذلك بالتعاون بين المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.

وتقرر خلال الاجتماع، تكليف مسؤول بكل مديرية زراعية على مستوى المحافظات لمتابعة ملف المتغيرات المكانية والتنسيق السريع في هذا الشأن.

كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المختصة بكل محافظة لمواجهة التعديات وفق القوانين والضوابط المعمول بها، للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية.

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