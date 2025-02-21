بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بالغربية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بقرية الأنبوطين بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ محمد بسيوني مقريء مسجد السيد البدوي بطنطا، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



اقرأ أيضًا:

زيادة المرتبات والمعاشات وتبكير بعض الزيادات.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية حتى الآن؟

استعدادًا لشهر رمضان .. "الأوقاف": افتتاح 115 مسجدًا 19 محافظة اليوم- (صور)

العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص

برودة شديدة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة