متحدث الرئاسة ينشر فيديو نشاط الرئيس السيسي في إسبانيا

كتب- محمد أبو بكر:

نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فيديو جديد يتضمن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى إسبانيا.

وتضمن الفيديو كلمة الرئيس السيسي، التي أعرب فيها عن شكره وعرفانه للجانب الإسباني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وتأكيده على الرغبة المشتركة بإعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

اتفاقات مشتركة وتعزيز التعاون

يذكر أنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مدريد في 19 فبراير 2025، اتفق مع رئيس حكومة مملكة إسبانيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

شراكة استراتيجية ودعم إقليمي

في ختام المباحثات، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أصدرا بيانًا مشتركًا شدد على ضرورة دعم الاستقرار في منطقة البحر المتوسط، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والهجرة والزراعة والأمن.

كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط، مرحبين بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، مع تثمين دور مصر في الوساطة وضمان استقرار المنطقة.

دعم السلطة الفلسطينية وحل الدولتين

أكد الجانبان ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار في غزة دائمًا، مع الالتزام بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما شددا على أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

أوضاع لبنان وسوريا وليبيا

دعا الطرفان جميع الأطراف للامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لضمان استقرار لبنان، وأكدا دعم الانتقال السياسي السلمي في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254.

وشددا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة لتحقيق الاستقرار.

كما أكد الطرفان التزامهما بالتعاون في قضايا الأمن الغذائي والمائي، مشددين على أهمية استقرار أفريقيا، والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، لما له من تأثير مباشر على قناة السويس وسلاسل الإمداد العالمية.

دعم استقرار السودان

ثمنت إسبانيا جهود مصر في تحقيق الاستقرار في السودان، وأكد الجانبان أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سودانية دون تدخل خارجي، مطالبين الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها لدعم السودان ودول الجوار.

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