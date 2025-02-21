"الزراعة": القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتقديم الدعم الفني للأشقاء الأفارقة

القاهرة - أ ش أ

أكد المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الدكتور سعد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية يوليان اهتماما كبيرا بتقديم كافة الدعم الفني للأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تسليم الدكتور موسى - بتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق - شهادات التخرج لـ 20 متدربا من 10 دول أفريقية في البرنامج التدريبي تحت عنوان "الصناعات الغذائية ومعاملات ما بعد الحصاد".

ونقل موسى تحيات وزير الزراعة إلى المشاركين في البرنامج التدريبي، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، والمركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة.

وأوضح أن عدد الدول المشاركة في البرنامج يبلغ 10 دول أفريقية هي: الصومال، بنين، بوركينافاسو، تنزانيا، توجو، جيبوتي، زيمبابوي، الكونغو برازافيل، ليبيريا، مالي.

وقال الدكتور سعد موسى إنه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي، فقد تم إنشاء المركز المصري الدولي للزراعة ليكون الذراع الرئيسي لتدريب الأشقاء في أفريقيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ونقل الخبرة الزراعية المصرية في قطاع الزراعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي خاصة بدول العالم النامي.

وقدم المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية الشكر للمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة ولكل القائمين على تنظيم هذه البرامج التدريبية على ما يقدموه من مجهودات تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية، بالتعاون مع للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، لدعمها هذه البرامج التدريبية، وللمساهمة في تطوير قطاع الزراعة بتلك الدول.

وفي كلمة ألقاها ممثلو الدول الأفريقية المشاركين، أكدوا شكرهم للدولة المصرية والجهود المبذولة في دعم الدول الأفريقية والنهوض بالقطاع الزراعي ورفع كفاءة التدريب ونقل الخبرات للمبعوثين الأفارقة.

كما أشادوا بالدور الهام الذي يلعبه المركز المصري الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة.