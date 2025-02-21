نبيل عبد المقصود يوضح تطورات حالة المذيعة آلاء عبد العزيز

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القاهرة، عن تطورات الحالة الصحية والنفسية للمذيعة آلاء عبد العزيز، بعد خضوعها للعلاج إثر أزمة صحية مرت بها مؤخرًا.

وأوضح عبد المقصود خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على منصة فيسبوك أن آلاء كانت تعاني من مشكلتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تم التعامل طبيًا مع الأولى، بينما ما زال الفريق الطبي يعالج المشكلة الثانية.

وأشار عبد المقصود إلى أن آلاء قضت شهرًا في المصحة، وهي الآن قادرة على مواصلة علاجها من المنزل.

وحذر من أن إيقاف العلاج قد يؤدي إلى انتكاسة، مؤكدًا أهمية استمرارها في تلقي الرعاية الطبية والنفسية.

كما أضاف أن آلاء قررت الابتعاد عن الظهور الإعلامي حاليًا خوفًا من تأثير التعليقات السلبية على حالتها النفسية.

وأوضح الدكتور أن آلاء كانت ضحية لعدة عوامل ساهمت في وصولها إلى هذه المرحلة، من بينها عوامل لا يمكن التطرق إليها بشكل علني.

ودعا أستاذ علاج السموم والإدمان الجمهور إلى تركها تتعافى بسلام، قائلًا: "سيبوها في حالها تبني نفسها وحياتها، وبلاش تطلعوها على الساحة".

وأكد أن آلاء تحتاج إلى دعم أسرتها واحتواء المقربين منها لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة.

وأشار عبد المقصود إلى أن مدة العلاج النفسي تختلف من شخص لآخر، ولا يمكن تحديدها مسبقًا، معربًا عن استعداده لمساعدة أي شخص يحتاج إلى علاج، بشرط أن يكون لديه الرغبة الحقيقية في التعافي.

واختتم بدعوة كل من يعاني من مشكلات صحية أو نفسية إلى طلب المساعدة، قائلًا: "لو عايز تتعالج ومش قادر، كلنا نقف معاك ونساعدك".