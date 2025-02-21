في أول ظهور لها بعد التعافي.. آلاء عبد العزيز: عايزة ستر ربنا وأربي بنتي

كتب- حسن مرسي:

أعربت المذيعة آلاء عبد العزيز عن امتنانها للإعلامية ريهام سعيد لدعمها ووقوفها بجانبها خلال تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وخلال حوارها مع ريهام سعيد في بث مباشر عبر صفحتها على منصة فيسبوك، قالت آلاء: "أنتي الوحيدة اللي مستغلتيش مرضي، والوحيدة اللي اتكفلتي بعلاجي".

وأضافت آلاء أنها الآن تشعر بأنها تعود إلى نفسها القديمة، قائلة: "أنا دلوقتي شايفة قدامي آلاء عبد العزيز اللي أعرفها، ومعرفش مين 'لي لي' دي اللي كانت طالعة بتتكلم من شهر".

وأوضحت أنها لا تتذكر الكثير من الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وتشعر بالضيق عندما تشاهد الفيديوهات التي تم تسجيلها خلال أزمتها.

وتابعت آلاء أنها ما زالت تستكمل علاجها مع الدكتور نبيل عبد المقصود وتتناول الأدوية الموصوفة لها.

وأكدت أنها لم تكن في وعي كامل خلال الفترة الماضية، وقالت: "أقسم بالله ما كنت في وعي، وأنا مش هطلع لايفات تاني، عايزة ستر ربنا وأرجع شغلي وأربي بنتي في أمن وأمان".

وأشارت آلاء إلى أنها كانت تعمل كمذيعة لبرامج دينية في قناة كبيرة، ولم تكن بحاجة إلى الظهور بشكل غير لائق أو البحث عن الشهرة. وقالت: "أنا كنت مذيعة برامج دينية وفي قناة كبيرة، ومكنتش محتاجة ترند أو أني أطلع بشكل مشين".

وفي نهاية البث المباشر، طلبت آلاء من الجميع مسح الفيديوهات القديمة التي تم تسجيلها خلال أزمتها، قائلة: "ياريت كل الناس تمسح الفيديوهات القديمة، أرجوكم إنكم تمسحوها".

كما وجهت نصيحة للبنات المحجبات بالثبات على حجابهن، وقالت: "ياريت كل بنت محجبة متخلعش حجابها، إنتي اللي صح وأنا اللي غلط".