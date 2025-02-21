اليوم.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بالغربية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بقرية الأنبوطين بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، اليوم القارئ الشيخ محمد بسيوني مقريء مسجد السيد البدوي، ويلقي الخطبة الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ برِفْقٍ"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.