العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص

كتب- محمد أبو بكر:

حذر محمد جبران، وزير العمل، المواطنين المصريين من الانسياق وراء عقود العمل غير الموثقة، مؤكدًا ضرورة التحقق من صحة العقود قبل السفر إلى الخارج.

وأوضح "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن العديد من العمال وقعوا ضحية لعقود مزيفة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم، بعد أن اكتشفوا عدم وجود فرص عمل حقيقية عند وصولهم إلى دول مثل الإمارات والسعودية.

شكاوى من ضحايا العقود الوهمية

ذكر وزير العمل، أن وزارة العمل تلقت شكاوى من شباب سافروا بتعاقدات غير موثقة، ودفعوا مبالغ ضخمة دون الحصول على وظائف فعلية، مؤكدًا أن الوزارة تتدخل فورًا لمساعدة هؤلاء العمال، لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التأكد من صحة العقود قبل السفر.

ضرورة مراجعة وزارة العمل قبل التعاقد

شدد الوزير، على أهمية التوجه إلى وزارة العمل للتأكد من صحة العقود والتوثيق الرسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل موثوقة بالتعاون مع الشركات.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بدون ترخيص وتروج لإعلانات مضللة، ما يجعل الشباب عرضة للاحتيال.

فرص العمل بالخارج مجانية تمامًا

أكد "جبران"، أن جميع الوظائف التي توفرها وزارة العمل مجانية تمامًا، ولا يتم فرض أي رسوم على المتقدمين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على منع استغلال الشباب ماليًا من قبل الجهات غير الرسمية.

وزارة العمل: لا وسطاء في الوظائف الخارجية

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن جميع فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة تتم دون تدخل وسطاء أو مكاتب خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف بشكل مباشر على جميع الإجراءات لضمان حقوق العمال.

كيفية التحقق من صحة عقد العمل

نصحت هبة أحمد، في تصريحات لمصراوي، الشباب والمواطنين بالتحقق من صحة عقود العمل من خلال إدارة التشغيل بوزارة العمل، والتي توفر خدمة التحقق من صحة العقود والتأشيرات، مؤكدة أن الوزارة لا تفرض أي رسوم على فرص العمل التي توفرها.

تحذير من الإعلانات الوهمية

حذرت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، من الانسياق وراء الإعلانات المزيفة للتوظيف بالخارج، مشددة على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل فقط، لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات النصب.

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