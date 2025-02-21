إعلان

العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص

04:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025

وزير العمل محمد جبران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

حذر محمد جبران، وزير العمل، المواطنين المصريين من الانسياق وراء عقود العمل غير الموثقة، مؤكدًا ضرورة التحقق من صحة العقود قبل السفر إلى الخارج.

وأوضح "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن العديد من العمال وقعوا ضحية لعقود مزيفة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهم، بعد أن اكتشفوا عدم وجود فرص عمل حقيقية عند وصولهم إلى دول مثل الإمارات والسعودية.

شكاوى من ضحايا العقود الوهمية

ذكر وزير العمل، أن وزارة العمل تلقت شكاوى من شباب سافروا بتعاقدات غير موثقة، ودفعوا مبالغ ضخمة دون الحصول على وظائف فعلية، مؤكدًا أن الوزارة تتدخل فورًا لمساعدة هؤلاء العمال، لكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التأكد من صحة العقود قبل السفر.

ضرورة مراجعة وزارة العمل قبل التعاقد

شدد الوزير، على أهمية التوجه إلى وزارة العمل للتأكد من صحة العقود والتوثيق الرسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل موثوقة بالتعاون مع الشركات.

وأوضح أن هناك العديد من الشركات التي تعمل بدون ترخيص وتروج لإعلانات مضللة، ما يجعل الشباب عرضة للاحتيال.

فرص العمل بالخارج مجانية تمامًا

أكد "جبران"، أن جميع الوظائف التي توفرها وزارة العمل مجانية تمامًا، ولا يتم فرض أي رسوم على المتقدمين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على منع استغلال الشباب ماليًا من قبل الجهات غير الرسمية.

وزارة العمل: لا وسطاء في الوظائف الخارجية

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن جميع فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة تتم دون تدخل وسطاء أو مكاتب خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف بشكل مباشر على جميع الإجراءات لضمان حقوق العمال.

كيفية التحقق من صحة عقد العمل

نصحت هبة أحمد، في تصريحات لمصراوي، الشباب والمواطنين بالتحقق من صحة عقود العمل من خلال إدارة التشغيل بوزارة العمل، والتي توفر خدمة التحقق من صحة العقود والتأشيرات، مؤكدة أن الوزارة لا تفرض أي رسوم على فرص العمل التي توفرها.

تحذير من الإعلانات الوهمية

حذرت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، من الانسياق وراء الإعلانات المزيفة للتوظيف بالخارج، مشددة على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل فقط، لضمان عدم الوقوع ضحية لعمليات النصب.

اقرأ أيضًا:

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مفيش زيادة قبل رمضان.. "مدبولي" يكشف موعد تحريك المرتبات والمعاشات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل عقود العمل فرص عمل الإمارات السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صور.. الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة