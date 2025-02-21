مرشحة بانتخابات الصحفيين تطالب بتخصيص لجنة تصويت للحوامل وذوي الهمم

كتب-عمرو صالح:

أكدت إيمان عوف، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة الحد من التهويل في الدعاية الانتخابية للمرشحين، مشددة على أهمية تحديد المساحات المتاحة لهم في البنرات الدعائية لضمان تكافؤ الفرص.

وأشارت، خلال كلمتها باجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين، إلى أن ترتيب الأسماء وفقًا للحروف الأبجدية يضع المرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بحروف متأخرة مثل الواو والياء في وضع غير عادل داخل اللجان، ما يستدعي مناقشة حلول تضمن العدالة بين جميع المتنافسين.

وطالبت عوف بتخصيص لجنة خاصة للصحفيات في حالة الحمل، وكذلك للزملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية.

كما انتقدت المناوشات الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «ما يحدث على فيسبوك من ملاسنات لا يليق بنقابة الصحفيين»، داعية إلى التزام المرشحين ومؤيديهم بضوابط أخلاقية في المنافسة.

وفي سياق تنظيم العملية الانتخابية، شددت على ضرورة تقليل وقت زيارات المرشحين للمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى المطالبة بعدم صعود مندوبي المرشحين مع الصناديق أثناء خروجها من اللجان لعملية الفرز، حفاظًا على نزاهة الانتخابات.

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