إعلان

مرشحة بانتخابات الصحفيين تطالب بتخصيص لجنة تصويت للحوامل وذوي الهمم

06:00 ص الجمعة 21 فبراير 2025

إيمان عوف المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أكدت إيمان عوف، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة الحد من التهويل في الدعاية الانتخابية للمرشحين، مشددة على أهمية تحديد المساحات المتاحة لهم في البنرات الدعائية لضمان تكافؤ الفرص.

وأشارت، خلال كلمتها باجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين، إلى أن ترتيب الأسماء وفقًا للحروف الأبجدية يضع المرشحين الذين تبدأ أسماؤهم بحروف متأخرة مثل الواو والياء في وضع غير عادل داخل اللجان، ما يستدعي مناقشة حلول تضمن العدالة بين جميع المتنافسين.

وطالبت عوف بتخصيص لجنة خاصة للصحفيات في حالة الحمل، وكذلك للزملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية.

كما انتقدت المناوشات الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: «ما يحدث على فيسبوك من ملاسنات لا يليق بنقابة الصحفيين»، داعية إلى التزام المرشحين ومؤيديهم بضوابط أخلاقية في المنافسة.

وفي سياق تنظيم العملية الانتخابية، شددت على ضرورة تقليل وقت زيارات المرشحين للمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى المطالبة بعدم صعود مندوبي المرشحين مع الصناديق أثناء خروجها من اللجان لعملية الفرز، حفاظًا على نزاهة الانتخابات.

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة

توجيهات جديدة من الأزهر بشأن ضوابط المعاش المبكر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيمان عوف نقابة الصحفيين لجنة تصويت للحوامل وذوي الهمم انتخابات نقابة الصحفيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص

إعلان

إعلان

برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
بالفيديو.. انفجار هائل يضرب موقف حافلات في تل أبيب
بعد 6 أشهر من نشر تحقيق مصراوي "الفخ الروسي".. مصريون في الأسر الأوكراني يستغيثون
المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة