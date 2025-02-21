رواتب تصل لـ9000 درهم.. بيان مهم من ''العمل'' بشأن وظائف بالإمارات

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أمس الخميس، عن تسليم 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات، وذلك للعمل بفندق إرث أبو ظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في وظيفة مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، مشيرًا إلى أن مقر وزارة العمل بمدينة نصر شهد مراسم تسليم العقود، بحضور وفد إماراتي.

تأكيد على مصداقية الفرص

أكد وزير العمل، أن تسليم هذه العقود بعد اجتياز الاختبارات التي شهدها وفد إماراتي، يعكس مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة، كما يبرز نجاح منظومة التدريب من أجل التشغيل، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل للشباب المصري، خصوصًا في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير، أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم الشباب وتوفير وظائف تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم، مؤكدًا أنه أصدر توجيهاته إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل مصر وخارجها.

وأشار "جبران"، إلى أن منظومة التدريب المهني بوزارة العمل نجحت في تأهيل كوادر ذات مهارات عالية، تتناسب مع احتياجات سوق العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها.

التواصل المستمر مع المرشحين

خلال الاختبارات، أكد الوزير للشباب المرشحين أنهم سفراء لمصر في الخارج، مشددًا على أن قنوات التواصل مع الوزارة ستظل مفتوحة معهم باستمرار، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل.

مزايا العقود الجديدة

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة أعلنت عن هذه الفرص منذ أيام قليلة، وتمت مراحل التقديم والاختبارات بكل شفافية. وأضافت أن المقبولين سيحصلون على عدة امتيازات، أبرزها:

راتب شهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي، شامل بدل السكن والانتقالات.

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

مدة العقد سنتان مع إمكانية التجديد.

يأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف الخارجي للشباب المصري، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في الأسواق العربية والدولية.

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