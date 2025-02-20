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هل تخوض مصر حربًا مع إسرائيل في المنظور القريب؟.. خبير عسكري يوضح

11:47 م الخميس 20 فبراير 2025

اللواء الدكتور خالد ربيع

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كتب- حسن مرسي:

علق اللواء دكتور وائل ربيع، الخبير الاستراتيجي والعسكري، على ما جرى تداوله على مدار الأيام الماضية بشأن احتمالية دخول مصر في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تهجير الفلسطينيين.

وأكد الخبير الاستراتيجي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، مقدّم برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لن تدخل في حرب ضد إسرائيل؛ لأنها دائمًا ما تجنح إلى السلم، كما أن هناك معاهدة سلام بين الدولتين.

أكد اللواء وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل لن تخاطر بالدخول في حرب مع مصر، مشيرًا إلى أن 25% من قوام الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الكفاءة القتالية، كما أن قواته أصيبت بالإنهاك بعد مرور 15 شهرًا على خوضها لأكثر من حرب في مختلف جبهاتها.

ولفت إلى أن مصر تعلم معنى الدخول في حرب، وما سيتبعها من خسائر في الأرواح وانهيار الاقتصاد وتدمير الحياة الاجتماعية وكل شيء داخل الدولة.

وفي المقابل، أوضح أن إسرائيل دائمًا ما ترغب في إحداث المشاكل في المنطقة، بسبب رغبتها في التوسع والاستيلاء أراضي الغير.

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