هل تم تعديل مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم في رمضان؟ مصدر يكشف الحقيقة

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تعديل في مواعيد فتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم، خلال شهر رمضان المبارك، حتى الآن.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه يتم حتى الآن العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والتي بدأت يوم الجمعة الأخيرة شهر سبتمبر الماضي.

وشدد المصدر، على أنه في حالة وجود تغيير في المواعيد خلال شهر رمضان، سيتم تقديم دراسة من الوزارة إلى مجلس الوزراء الموافقة عليها وإقرارها، مرجحًا أن يكون ذلك خلال اجتماع الحكومة القادم، في حالة وجود نية للتعديل.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة التعديل سيتم مد ساعات العمل للمحلات والكافيهات والمولات والمطاعم بمقدار ساعة أو ساعتين عن المواعيد الحالية، وذاك حسب النشاط.

المواعيد الشتوية للمحلات

تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

وتستثنى من هذه المواعيد، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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