مصطفى بكري: إعمار غزة بتمويل عربي وبمشاركة 50 شركة مقاولات

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن خطة التهجير التي طرحها أحد قادة الجنرالات الإسرائيليين في وزارة دفاع الاحتلال حظيت بتأييد من الإدارة الأمريكية.

وأشار بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن رفضا مخطط التهجير بشكل واضح وقاطع.

أشار مقدم "حقائق وأسرار" إلى موقف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين رفضتا أيضًا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف بكري أن مصر تمتلك اليوم قدرات دفاعية ومؤسسة عسكرية وطنية قوية قادرة على الدفاع عن الوطن ومواجهة أي محاولات للمساس بأمنها القومي.

وأكد أن الرئيس السيسي قدم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، حيث تشمل الخطة رفع الركام والبدء في عمليات إعادة الإعمار بشكل فوري.

وأوضح بكري أن عملية إعادة الإعمار تتم بتمويل عربي وبمشاركة 50 شركة متخصصة في التشييد والبناء، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يتركوا وطنهم تحت أي ظرف.

كما أشار إلى أن خطة الإعمار تشمل تشكيل إدارة محايدة لإدارة قطاع غزة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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