وزير الزراعة: 379 منفذًا و18 خيمة تابعة للوزارة ستشارك في "أهلًا رمضان"

كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مشاركة وزارة الزراعة بفاعلية في مبادرة "أهلًا رمضان" التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن 379 منفذًا و18 خيمة تابعة للوزارة ستشارك في المبادرة، وستقدم سلعًا غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 45%.

وأشار إلى أن بعض المنتجات سيتم طرحها بسعر التكلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكد الوزير أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تقل عن أسعار السوق بنسبة 30%، حيث يتراوح سعر اللحم البلدي بين 280 إلى 300 جنيه للكيلو، بينما يبلغ سعر الدجاج الطازج 100 جنيه للكيلو، والدجاج المجمد بوزن 1.2 كيلو بـ125 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض يبلغ 150 جنيهًا.

وشدد فاروق على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المعارض ستستمر طوال شهر رمضان، وسيتم متابعتها بشكل دائم لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأضاف أن أسواق اليوم الواحد، التي تنفذها وزارة التموين، تتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وذلك في إطار مشروع "مستقبل مصر" الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.

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