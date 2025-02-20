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تعديل جديد في مواعيد مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي والزمالك

08:03 م الخميس 20 فبراير 2025

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث"، عن ترتيبات خاصة لضمان انسيابية التنقل قبل وبعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقالت الشركة، إنه سيتم تسيير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة على خط الكيت كات - عدلي منصور.

فيما سيكون زمن التقاطر 9 دقائق للقادمين من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

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