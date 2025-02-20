خالد الجندي: هذا الفعل يوازي أجر وثواب حجة وعمرة تامة

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في الحديث الصحيح فضل الصلاة في الجماعة، حيث قال: "من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة".

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" أشار الجندي إلى أن هذا الحديث يوضح كيف يمكن للمسلم أن يحصل على أجر الحج أو العمرة بمجرد الحرص على أداء الصلاة في جماعة أو صلاة النافلة، مما يعكس الفرص العظيمة التي يقدمها الإسلام للحصول على أجر كبير بأعمال بسيطة.

وأضاف الشيخ الجندي، أن هذا الحديث لا يعني أن الصلاة في الجماعة تغني عن أداء فريضة الحج. وأوضح أن الحديث يشير إلى أن الأجر الذي يحصل عليه المسلم من الصلاة في جماعة هو بمثابة أجر الحج في التقدير، ولكنه لا يلغي ضرورة أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأشار الجندي إلى أن الحديث يعلمنا كيفية تقدير الأجر على الأعمال الحسنة، موضحًا أن الأجر العظيم الذي يمنحه الله لبعض الأعمال هو على سبيل التكريم وليس المطابقة الحقيقية.

واستشهد بليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها خير من ألف شهر، مؤكدًا أن هذا لا يعني أن من يقيم ليلة القدر يكون كمن جاهد في سبيل الله طوال ألف شهر، ولكن الله يعطي الأجر الكبير من باب التكريم.

كما تطرق الشيخ الجندي إلى فضل الصلاة في المسجد الحرام، حيث يقال إن الصلاة فيه تعادل 100,000 صلاة.

وأوضح أن هذا التقدير لا يعني أن ركعة واحدة في المسجد الحرام تُعادل 100,000 ركعة في أماكن أخرى، ولكنها تعكس عظمة الصلاة في هذا المكان المبارك. وأكد أن الصلاة في المسجد الحرام تظل عظيمة، ولكنها لا تُعادل الأعمال التي تتطلب جهدًا طويلاً.

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