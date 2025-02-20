صور.. اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين

كتب - عمرو صالح:

بدأ قبل قليل، اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025، بمقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، بحضور المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

مناقشة الإجراءات النهائية للانتخابات

تناول الاجتماع الإجراءات التنظيمية النهائية المتعلقة بالانتخابات، والتوافق على موعد انطلاق العملية الانتخابية.

كما أعلنت اللجنة، برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، عن الكشوف النهائية للمرشحين لمقعد النقيب وعضوية المجلس.

عدد المرشحين بعد غلق باب الترشح

- بلغ إجمالي عدد المرشحين 51 مرشحًا، بينهم: 8 مرشحين لمقعد نقيب الصحفيين، و43 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة.

جاء ذلك بعد تنازل كل من أحمد فتحي أحمد محمد (أخبار اليوم) وعبد الجواد أبو كب (روزاليوسف) عن الترشح لمقعد النقيب.

قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات

في اجتماعها يوم الأربعاء 19 فبراير، قررت اللجنة الموافقة على اعتذار الزميل محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة المشرفة، عن الاستمرار في عضويتها، نظرًا لاستشعاره الحرج.

كما رفضت اللجنة الطعون المقدمة لاستبعاد بعض المرشحين، لعدم استنادها إلى أسس قانونية.

موعد انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات

أكد السكرتير العام أن الجمعية العمومية ستنعقد يوم الجمعة 7 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% من الأعضاء المسددين للاشتراكات، سيتم تأجيل الاجتماع إلى 21 مارس 2025، حيث سيكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

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