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إنذار بحري لمدة 45 ساعة.. الأرصاد تحذر من 4 شواطئ بالبحر المتوسط

04:51 م الخميس 20 فبراير 2025

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كتب- محمد نصار:


أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذريًا بحريًا خلال الفترة من الساعة 2 صباحًا يوم الجمعة 21 فبراير 2025 وحتى الساعة 11 مساءً يوم السبت 22 فبراير 2025.

يوم الجمعة 21 فبراير 2025

اضطراب الملاحة البحرية على سواحل (مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة) وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

يوم السبت 22 فبراير 2025

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.

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