إطلاق mbc مصر دراما.. مدير عام الشبكة: نستهدف الارتقاء بالصناعة الدرامية المحلية والعربية

كتب- عمرو صالح:

قال محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"، وشمال إفريقيا، إن القناة الجديدة هي امتداد لشبكة قنوات "MBC مصر"، التي حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقها وأصبحت محط أنظار ومُتابعة من مُختلف أطياف المشاهدين.

وأكد "عبد المتعال"، أن القناة الوليدة تأتي إنطلاقتها قبل أيام قليلة من شهر رمضان المُبارك حيث ستكون منبراً لعرض عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة وستُتيح للمُشاهد المصري والعربي الاستمتاع بأفضل محتوى درامي متنوع.

وأوضح "عبد المتعال"، في بيان صحفي، أن هناك عددًا كبيرًا من المُسلسلات الأعمال المتنوعة ستُعرض خلال الفترات المُقبلة بالتتابع بعد انطلاق القناة الجديدة، وبالتأكيد ستكون هناك أفكار ورؤى مُتجددة في كل المحتوى الذي سيُقدم على شاشتها.

وأكد أنهم يستهدفون المزيد من الارتقاء بالصناعة الدرامية المحلية والعربية على نحو يتوافق مع نسب المشاهدة المُتزايدة.

يذكر أن قناة mbc مصر دراما ينطلق بثها بداية من "الليلة" الخميس في تمام السادسة مساءً وبالتزامن مع قرب انطلاق الموسم الرمضاني.

وتُقدم القناة الجديدة مُختارات من أبرز الأعمال الدرامية المصرية والعربية لتنضم إلي قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، في تلبية إحتياجات المُشاهد المصري، وتقديم خريطة درامية مُميزة على مدار الساعة.

القمر Eutelsat E7wa

التردد 12467H

إشارة البث 8psk DVB – S2

معدل الترميز 27500

معامل الخطأ 4/3

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